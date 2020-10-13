Ramo 16. bölüm 2. fragman yayınlandı!

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO 16 BÖLÜM 2.FRAGMAN YAYINDA

RAMO’DA NELER OLDU?

Sibel, Ramo için bir kez daha kendini feda ederek Cihangir'in evine geri dönmek zorunda kalırken Fidan, Sibel'in yaptıklarının arkasındaki gerçek nedeni öğrendi. Vahap'ın kurduğu tuzak yüzünden yaşanan patlamada Ramo'nun, Doğu'nun hayatını kurtarması Cihangir'i şüpheye düşürdü. Ramo'nun, Köksal'la çalıştığından şüphelenen Cihangir, Ramo'ya büyük bir oyun oynadı. Kürşat'a karşı bir görev vererek Ramo'dan ucunda ölüm olan bir işe kalkışmasını istedi.

Pompacılar yardıma ihtiyacı olan çocukları, onlara zorla hırsızlık yaptıran Kudret'in elinden kurtararak İstanbul'daki bir adaletsizliğe daha müdahale etti. Ramo, zekice yaptığı planla Cihangir'in verdiği ölümcül görevin üstesinden gelmeyi başardı.

Pompacılar, Kürşat'ın paralarına el koyarken öte yandan bu görevin içinde Doğu'nun da olması Ramo'yu hiç istemediği bir noktaya getirdi. Finalde Kürşat'ın adamlarının, görev sırasında Doğu'yu gördüğünü söyleyen Cihangir, Ramo'dan Doğu'yu öldürmesini istedi. Köksal'a oğlunu koruyacağına dair söz veren Ramo, tetiği çekebilecek miydi?

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!