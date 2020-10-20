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Ramo 17. bölüm 2. fragman yayınlandı!

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 17. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo ve Sibel'in yan yana olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda akıllara "Ramo ve Sibel barıştı mı?" sorusu geliyor.

Ramo 17. bölüm 2. fragman yayınlandı!

Ramo 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kürşat'ın paralarını almayı başaran Ramo'yu ve ailesini büyük bir tehlike bekliyordu. Kürşat büyük bir öfkeyle Ramo ve ailesinin peşine düştü. Ramo'nun ailesini bu beladan kurtarması için zamanı kısıtlıydı. Kürşat, tüm gücüyle Ramo'yu ararken Ramo'nun kağıt toplayıcılarının mekanında olduğu haberi gelince adamları hemen harekete geçti.

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo'nun hayatını kurtaran ise bir kez daha Nehir oldu. Kürşat, tüm İstanbul'da aradığı Ramo'yu hiç beklemediği bir anda karşısında buldu. Ramo, Kürşat'a her şeyi Cihangir'in yaptırdığını ve paralarını yakmadığını söyledi. Ramo'nun bu cesur hamlesi Cihangir'in hiç beklemediği bir şeydi. Tüm söylediklerinin doğru olduğunu ispatlayan Ramo böylelikle Kürşat'ı kendi tarafına çekmeyi başardı.

Üstelik onunla birlikte masada oturan diğer ortaklar da artık Cihangir'e karşı olacaktı. İstanbul'da başlayacak savaşın fitilini ateşleyen Ramo, paralarını Kürşat'a geri vermenin karşılığında Cihangir'in nasıl kara para akladığını da öğrendi.

Tam bu anlarda ise beklenmedik bir saldırı her şeyi alt üst etti. Kürşat, Cihangir'i cezaevine sokacak şifreyi söylerken vuruldu. Yapılan saldırıda Ramo da vurulurken, Hasan'ı da adamlar zorla götürdü. Çatışmanın yaşandığı final anlarında gerilim giderek tırmanırken "Ramo ve Hasan nasıl kurtulacak?" sorusu şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 17. Bölüm 2. Tanıtımı:

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