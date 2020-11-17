Ramo dizisi 20. son bölümü ile büyük heyecana sahne olmuştu. Merakla beklenen Ramo 21. yeni bölüm öncesi ise 2. fragman yayınlandı..

"KAMAN GİZEMİNİN ARDINDAKİ SIR DA BİZİZ!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 21. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo, 'Kaman' meselesinin arkasında olan kişiyle görüşürken gizemi çözmeye bir adım daha yaklaşıyor.

RAMO’DA 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir. Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.

RAMO 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 21. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

RAMO 20. SON BÖLÜM İZLE