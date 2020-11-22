Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan dizisi Ramo, 22. yeni bölümüyle izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıkacak. İşte Ramo 2. yeni bölüm fragmanı...

"RAMO BENİM, EMİR BÜYÜK YERDEN!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ramo'nun yeni düşmanı Mazhar'ın görüldüğü sahnede dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oluyor.

RAMO’DA NELER OLDU?

Cihangir tarafından kaçırılan Hasan, gözünü hastane görünümlü bir yerde açarken Ramo da hiç bilmediği bir otel odasında kendine geldi. Hasan'a ilaçlar verilerek ailesinin başına gelen her şeye Ramo'nun sebep olduğunu söylemesi istenirken, bütün bu kumpasın arkasında Cihangir vardı. Ramo, bütün ailesinin öldüğünü sanıyordu ancak herkes hayattaydı. Karşısına çıkan adamlar, ailesi karşılığında Ramo'dan kan donduran bir istekte bulundu.

Ailesini kurtarması için Ramo'nun tek şansı bir savcıyı öldürmekti ancak onun kiralık katil olmaya hiç niyeti yoktu. Öldürülmesi istenilen savcıyla karşı karşıya gelen Ramo, onu öldürmek yerine birlikte bu tuzağı kuranların peşine düşebileceğini söyledi. Bölüme damgasını vuran asıl olay ise Ramo'nun, Sarraf ile tanışması oldu. Büyük tanışmanın ardından ailesinin yanına giden Ramo, onlarla beraber daha güvenli bir yere gitmeye karar verdi ancak Hasan hala tehlikedeydi.

Hasan'ın yerini bulmak için Sibel ile birlikte plan yapan Ramo, abisini bulmayı başardı. Hasan'ı kurtardıktan sonra Sarraf ile buluşan Ramo, "Serdengeçenler" hakkında bilgi alırken babasının da bir "Serdengeçti" olduğu ortaya çıktı. Finalde ise ağızları açık bırakan gelişmeler ardı ardına yaşandı. Sarraf, Ramo'ya bir not vererek hayatına son vermesini istedi.

Bıraktığı notta ise cesedini onlara teslim ederse Cihangir'in kendisine dokunamayacağı yazıyordu. Tüm bu çarpıcı gelişmelerden sonra Cihangir, Ramo'nun karşısına çıkarken akıllara şu soru geldi; "Cihangir ve Ramo arasında bundan sonra neler olacak?"

RAMO 22. BÖLÜM ÖN-İZLEME