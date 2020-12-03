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Ramo 23. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 23. yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, yarın akşam 23. yeni bölümüyle izleyicisin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde Ramo'nun gözyaşları içinde "Kanını yerde bırakmayacağım!" dediği mezarın kime ait olduğu oldukça büyük bir heyecan yaratacak! İşte Ramo 23. yeni bölüm 2. fragmanı...

Ramo 23. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 23. yeni bölümde neler olacak?

Ramo dizisi 22. son bölümü ile seyircileri ekrana kilitledi. Yarın akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek Ramo'da yeni bölümün 2. fragmanı da yayımlandı...

"AHDIM OLSUN Kİ KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIM!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 23. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo'nun gözyaşları içinde "Kanını yerde bırakmayacağım!" dediği mezarın kime ait olduğu büyük merak uyandırıyor.

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir’e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur. Vasili’nin İstanbul’a gelmesi, Cihangir’in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur.

Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar’ın masaya Cihangir’in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur. Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır.

Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir. Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

RAMO 23. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

RAMO 22. SON BÖLÜM İZLE

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