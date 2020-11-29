"Burada ne işiniz var?"

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan dizisi Ramo, 23. yeni bölümüyle izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıkacak. İşte Ramo 23. yeni bölüm ön izlemesi...

BİR GÜN SENİ ÖLDÜRECEĞİM!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ramo ve Cihangir'in birbirine tehditkar sözler söylediği sahnede gerilim yükseliyor.

RAMO’DA NELER OLDU?

Mazhar'ın gelişiyle Ramo cephesinde yeni bir düşman daha yer edinirken, tüm dengeler de değişti. Cihangir'in Ramo'dan hesap sorduğu sırada Mazhar, Ramo'yu alıp götürdü ve işkence ederek sorguladı. Mazhar'ın gelişi sadece Ramo'yu değil Cihangir'i de rahatsız etti. İstanbul'un karıştığını ve çarkı döndürmek için geldiğini söyleyen Mazhar, Cihangir'den Ramo ve Yavuz ile olan savaşını bitirmesini istedi.

Mazhar, Ramo'dan Mahir'i öldürmesini isteyerek neredeyse imkansız bir görev verirken ayrıca Doğu, Hamdi cinayetini Ramo'nun üstüne yıkmak için sahte tanık ayarlayarak kumpas kurdu. Ramo ve Sibel'in uzun zamandır beklenen yüzleşmesi de bu bölümde nihayet gerçekleşti. Sibel'den artık bir cevap isteyen Ramo, sonunda Sibel'e hala aşık olduğunu itiraf etti. Yaşananlardan sonra ise kurulan büyük tuzağı öğrenen Sibel, hemen Ramo'ya haber verdi.

Ramo, böylelikle sahte tanığı yakalayıp sorguya çekti. Finalde ise Mahir'i öldürmek için Mazhar'dan talimatları alan Ramo, harekete geçti. Mahir'e silah doğrulttuğu anlarda heyecan doruğa ulaşırken, "Ramo tetiği çekecek mi?" sorusunun yanıtı büyük merak konusu oldu.

RAMO 23. BÖLÜM ÖN-İZLEME