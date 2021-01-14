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HaberlerÖzel RöportajlarRamo 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo fragman izle
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Ramo 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Ramo fragman izle

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 28. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo ve Cihangir'in karşı karşıya olduğu gerilim dolu tanıtımda Ramo'nun işini bitirmek için hamle yapan Cihangir şoke oluyor. İşte Ramo dizisinin 28. yeni bölümünden ipuçları içeren fragmanlar...

Ramo 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo fragman izle

RAMO 28. BÖLÜM 3. FRAGMAN

RAMO 28. BÖLÜM 2. FRAGMAN

RAMO 28. BÖLÜM FRAGMANI

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak’taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo’nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir’i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir’in evinden Sibel’i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir.

İkisi de ölecektir. Ramo, Cihangir’in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir’in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir’i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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