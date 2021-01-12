EDHO bu akşam neden yok?

Ramo 28. yeni bölüm için heyecan dorukta! Yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören dizinin 28. bölümü büyük gerilime sahne olacak...

"OĞLUNUN YANINA GÖNDERECEĞİM SENİ!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 28. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo ve Cihangir'in karşı karşıya olduğu gerilim dolu tanıtımda Ramo'nun işini bitirmek için hamle yapan Cihangir şoke oluyor.

RAMO 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak’taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo’nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir’i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir’in evinden Sibel’i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir. İkisi de ölecektir.

Ramo, Cihangir’in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir’in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir’i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.