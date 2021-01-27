Ramo dizisi 30. son bölümü ile izlecisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte şimdiden merakla beklenen Ramo 30. yeni bölüm fragmanı...

"İSTANBUL BİZ OLACAĞIZ!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun merakla beklenen 30. bölüm tanıtımı yayınlandı. Büyük patronun söylediklerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo'nun İstanbul'daki düzene karşı yaptığı planın ne olduğu büyük merak uyandırıyor.

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Sibel’in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar.

Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem’in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo’yu dehşete düşürür. Bütün bu karmaşanın içinde Ramo’nun Sibel’e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel’i oldukça mutlu edecektir.