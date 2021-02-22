Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen 34. bölüm tanıtımı yayınlandı...

"BÜYÜK PATRON RAMO..."

Heyecan dolu tanıtımda Ramo'nun masanın başına oturması dikkat çekiyor. Sibel ile kavuştukları anlar ise izleyenleri derinden etkiliyor.

RAMO'DA NELER OLDU?

Ramo, Sibel'in yaşadığını ve Mazhar tarafından kaçırıldığını öğrendi. Müjdeli haberi Serdengeçtiler'in mekanında paylaşan Ramo, Sibel'i geri almak için planını yapmaya başladı. Mazhar ve diğerleri gibi oyuna dahil olarak planını adım adım işledi.

Hem Sibel'i kurtaracak, hem de büyük patron Yıldırım'ın işini bitirecek bir plan yapan Ramo, Doğu ile birlikte Yıldırım'ın evini bastı. Yıldırım'a, Mazhar'ı aratarak Sibel'i bırakmasını istedi. Yıldırım, Ramo'nun isteğini yapmak zorunda kalınca Sibel, Mazhar'ın elinden kurtuldu.

Mazhar, Sibel'in gitmesine izin verdi ancak Ramo'nun Yıldırım'la işi bitmemişti. Sibel'in kurtulmasıyla istediğini elde eden Ramo, büyük patron Yıldırım'ın işini bitirdi. Ramo'nun büyük patronu öldürmesiyle İstanbul'da dengelerin nasıl değişeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

RAMO 33. SON BÖLÜM İZLE