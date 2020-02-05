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HaberlerTelevizyonRamo 5. yeni bölüm fragmanı: "Karım olabilecek misin?" Ramo 4. son bölüm izle

“Geçmişi bir kenara bırakıp karım olabilecek misin?”

Ramo 4. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi ve yine tüm dikkati üstüne çekti. Ramo'nun 5. yeni bölüm fragmanı da dizinin bu akşamki bölümü biter bitmez ekranlara geldi. Fragmana Ramo'nun Sibel'e ettiği teklif damga vuruyor. İşte Ramo 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölümü

Ramo

BKM imzalı, Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Hasan’ın düştüğü tuzaktan kurtulup kurtulamayacağı merakla beklenirken Ramo, Ceyhan’ı ailesinden uzak durması için sert bir dille uyarıyor. Neco’ya sıkılan kurşun herkesi şoke ederken Ramo’nun Sibel’e, “Geçmişi bir kenara bırakıp karım olabilecek misin?” sorusu dikkat çekiyor.

RAMO 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO'NUN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ramo bu akşam heyecan dolu 4. bölümüyle ekrana geldi. Fatoş’un ailesini korumak, Sibel’in ise intikam için evlenmeyi kabul etmesiyle İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş oldu. Ramo, kardeşinin kendini feda etmesini kabul edemezken, Fatoş’un gittiğini öğrenen Boz, Ramo’nun karşısına çıktı. Barışın sağlanması için nikah hazırlıkları devam ederken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırdı. Nikah günü gelip çattı ve Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz’u arayıp onu kurtarmasını istedi. Fatoş’a ulaşmaya çalışan Boz, Neco’ya yakalandı ve adamları tarafından öldüresiye dövüldü. Nikahlar kıyıldıktan hemen sonra Ceyhan, Ramo’nun düğününü bastı. Ramo’nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan’ı öldürmek istedi. Olan bitenden habersiz Ceyhan’ın kurduğu tuzağa düşen Hasan ise tek başına ateş çemberinin arasında kaldı. Ramo çaresizce Ceyhan’la karşı karşıyaydı. Halef ve adamlarının etkisiz hale getirdikleri Boz’u kanala attığı final sahnesi ise ekran başındakileri şoke etti.

RAMO 4. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 11 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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