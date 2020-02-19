BKM imzalı, Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo’nun Sibel’i öptüğü ve “Bu sana son dokunuşum Sibel. Bizim için bir gelecek yok!” sözleriyle veda ettiği fragmanda iki aşığın duygusal sahneleri ekrana gelirken Neco’nun Fatoş’un dizinde ağladığı anlar dikkat çekiyor. Fatoş’un kimi vurduğu merak konusu olurken Ramo’nun, “Hepsini öldürüp, Adana’yı ele geçireceğiz!” sözleriyle savaşı başlattığı görülüyor. Çekilen silahların gerilim dolu anlara sahne olduğu tanıtım yeni bölüme duyulan heyecanı arttırıyor.

RAMO’DA NELER OLDU?

Sibel tarafından bıçaklanan Ramo kendinden geçerken, Sibel büyük bir pişmanlık yaşadı. Sibel’in yaptığının anlaşılmaması için Ramo, Sibel’in kaçmasını istedi. Bu sırada gizli tünelin kapısını kırıp içeri giren Ceyhan Ramo’yu ararken; karşısına çıkan İsmail’i öldürdü. Tam Ramo’yu da vuracakken, Boz Ceyhan’ı vurdu ve Ceyhan yaralı halde mahalleden kaçtı. Mahalle savaş alanına dönerken, ailede büyük bir yıkım yaşandı. Ramo’nun ölmediğini öğrenen Halef ise mahalleye bir tetikçi gönderdi fakat adamı yakalandı. Yarasına rağmen ayağa kalkan Ramo, amcasının katilini bulmak için harekete geçti. Ceyhan’ın yerini bilen Halef’i alan ve Ceyhan’ın saklandığı yere giden Ramo, Ceyhan’la karşı karşıya geldi fakat o sırada Sibel’in rehin alındığını öğrendi. Eli kolu bağlanan Ramo’nun imdadına Halef yetişti ve Sibel’i kurtardı. Ramo ve Boz ise Ceyhan’ı yakalayıp öldürdü. İsmail’in cenazesi duygusal anlara sahne olurken, Ramo anlaşmayı bozma kararı aldı. Süleyman’dan Ramo’nun hikayesini, hedefini ve kim olduğunu öğrenen Yavuz, Ramo’yu yanına çağırdı. Yavuz, Ramo’nun babasının ölüm emrini veren Cihangir Ağa’nın peşinde olduğunu anladı. Yavuz gerçekleri ortaya çıkarırken, köşeye sıkışan Ramo ne yapacaktı?

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!