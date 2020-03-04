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Ramo 8. son bölüm! Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo son bölüm Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Ramo'nun 8. bölümünde, Ramo'nun Fatoş'u kurtarıp kurtaramayacağı merak konusu oldu. Peki, Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo

Ramo 8. son bölüm izlendi. Ramo son bölümünde Ramo ile Süleyman bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta Ramo'nun başına beklenmedik işler geliyor.

RAMO 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 8. bölümünde Ramo’nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur. Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işlemiş ve sonunda başarmıştır. Süleyman’ı alır ve ikili bir yolculuğa çıkar.

Çatışma sırasında Alpay’ın kardeşi vurularak ölmüştür. Deliye dönen Alpay, hiç vakit kaybetmeden karşı saldırıya başlar. Artık onun hedefinde sadece Ramo yoktur. Alpay her şeyini kaybetme uğruna büyük bir operasyona başlar. Yavuz ise savaş başlatan Ramo’nun artık yanında olmayacağını söyler.


Ramo çok ileri gitmiştir ve artık bu savaşta yalnızdır. Ramo ise ilk olarak operasyonlar sırasında kurtaramadığı Fatoş’un peşine düşer. Sibel de Ramo’nun kardeşi Fatoş’a ulaşması için ona destek olur.

Ramo’nun Fatoş’u kurtarmak için önünde tek bir yolu vardır. Bu yol zorlu da olsa, Ramo kardeşi için her şeyi feda etmeye hazırdır. Ancak Ramo ve Sibel’in Fatoş’u kurtarma planı beklenmedik bir hamle ile paramparça olur.

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