Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Ramo bu akşam neden yok? Ramo yeni bölüm ne zaman? 7 Nisan Salı Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Ramo'nun bu akşam yeni bölümü var mı, yok mu? soruları diziseverler tarafından araştırmaya başlandı. Salı gecelerine damgasını vuran Ramo dizisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte 7 Nisan Show TV yayın akışı...

7 Nisan Salı Show TV yayın akışı

Ramo yeni bölümü bu akşam neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Ramo dizisi normalde her hafta Salı günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

RAMO BU AKŞAM NEDEN YOK?

Ramo'nun bu akşam yayınlanması gereken 12. yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgınından dolayı bazı diziler yeni bölüm çekimlerine ara verdi. Bu yüzden Ramo dizisinin bu akşamki yeni bölümü yayınlanmayacak. Ramo'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

RAMO 11. SON BÖLÜM İZLE

7 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Cesur Adamlar 'Yabancı Film'
01.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
05.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yayın akışı 7 Nisan 2020 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 7 Nisan Salı
Doya Doya Moda Özde neden yok? 7 Nisan Doya Doya Moda son bölüm
TELEVİZYONDoya Doya Moda Özde neden yok?
Reyting sonuçları 6 Nisan 2020! Pazartesi dizi reyting sonuçlarında birincisi hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON6 Nisan reyting sonuçları
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Nisan 2020 Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor ödül oyununu kim kazandı?
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 6 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan tablosu
TELEVİZYONGelinim Mutfakta günün birincisi kim?
Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
TELEVİZYONYeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman? 6 Nisan Pazartesi Show TV yayın akışı
TELEVİZYONÇukur bu akşam neden yok, var mı?
Aşkı Memnu saat kaçta hangi kanalda? Aşkı Memnu ne zaman başlıyor?
TELEVİZYONAşkı Memnu saat kaçta hangi kanalda?
Yayın akışı 6 Nisan 2020 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 6 Nisan Pazartesi
La Casa De Papel'de tepki çeken Türk Osman sahnesi! - Magazin haberleri
TELEVİZYONİstanbul beklerken Osman çıktı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X