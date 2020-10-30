Ramo büyük bir belaya bulaşıyor! 0:00 / 0:00

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Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 18. bölümünde Yavuz’un Erkan ile birlikte Nuri’yi de öldürmeye çalışması Ramo’da büyük bir şüphe yaratmıştır. Yavuz’u deşifre etmek isteyen Ramo, Nuri’yi ölmüş gibi göstererek Cihangir’in yanında Yavuz’un maskesini düşürecektir.

Sibel ise gizlice Ramo’ya yardım etmektedir. Büyük bir giz taşıyan “Kaman” dosyasını araştıran Sibel, bulduğu her şeyi Fidan aracılığıyla Ramo’ya iletiyordur.

Diğer yandan Ramo, “Kaman” dosyasıyla Cihangir’le birlikte Yavuz’u da polise teslim etmek isterken aslında nasıl büyük bir belaya bulaştığının farkında bile değildir.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 18. Bölüm Tanıtımları: