Ramo'nun 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

BKM imzalı, Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun ikinci bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mahallede gerilim dolu anların yaşandığı, işlerin giderek karıştığı tanıtımda Yavuz ile Fidan’ın görüşmesi dikkat çekiyor. Sibel’in, Ramo’ya “Bundan sonra sen bir taraf, ben bir taraf. İkimizden biri ölecek!” sözleri gerilimi artırırken, çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. İşte Ramo 2. bölüm 2. fragmanı...

RAMO 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo’nun Salı akşamı ekrana gelecek 2. bölümünde Ramo, can dostu Boz’u kurtarmış, Cengiz’i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz’la beraber eve döner. Haberi çoktan almış olan aile üyeleri öfkelidir. Ramo’nun meclisin kararını hiçe sayıp, başına buyruk davranması, bütün ailenin yok edilme fermanının da imzalanmasıdır. Her ne kadar aile üyeleri ona sırt çevirmiş görünse de Fidan ve Fatoş, Ramo’nun yanında durur. Öte yandan Cengiz’in ölümü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düşer… Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya gider. Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrultur ve babasının intikamını alacağını söyler. İkili hesaplaşır. Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle beraber Adana’da işler karışacak, Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

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