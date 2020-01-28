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Ramo'nun 3. bölüm tanıtımları yayınlandı: Ramo çıkmaza giriyor!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ramo, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. İşte Ramo'nun 3. bölüm tanıtımları...

Murat Yıldırım
HABERTURK.COM

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 3. bölümünde Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilir ve Adana’nın yönetildiği odaya götürülür. Kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktır! Sulhu sağlamanın tek yolu, eski usulde, kız alıp kız vermektir; Yani Ramo Sibel’le… Neco da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenecektir. İstanbul’un bu şartına iki ailenin üyeleri de karşı çıkar. Sibel, babasının katiliyle evlenmeyecektir. Ramolar ise Fatoş’u Neco’ya vermeyeceğini söyler.

Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman’dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan’ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan’la iş birliği yapar. Ramo, İstanbul’un hükmü karşısında ne yapacağını şaşırmış ailesiyle karşı karşıya gelmiştir. Vereceği karar iyice zorlaşmaktadır.



Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo'nun 3. bölüm tanıtımları:

 

 

 

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