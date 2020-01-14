Ramo dizisinin oyuncuları kimler? Ramo dizisi konusu ne? Soruları, dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Ramo'da aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk temaları yer alacak. Peki, Ramo dizisi nerede çekiliyor?

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Murat Yıldırım (Ramo)

Esra Bilgiç (Sibel)

İlker Aksum (Hasan)

Yiğit Özşener (Yavuz)

Görkem Sevindik (Boz)

İdil Fırat (Fidan)

Cemre Baysel (Fatoş)

İlhan Şen (Neco)

Rüzgar Aksoy (Halef)

İlkay Kayku (Neslihan)

Macit Koper (Durdu)

Genel bakış

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmanın ekrana geleceği Ramo, merak uyandıran hikayesiyle ekran yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisinin çekimleri Adana Taşköprü'de gerçekleşiyor.