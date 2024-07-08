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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir RAMS Başakşehir, Eden Karzev'i Çin ekibine kiraladı - Rams Başakşehir Haberleri

        RAMS Başakşehir, Eden Karzev'i Çin ekibine kiraladı

        RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'i Çin Süper Lig ekiplerinden Shenzhen Peng City FC'ye kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:39
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        Başaşkşehir'den Çin'e kiralandı!
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren RAMS Başakşehir, İsrailli oyuncusu Eden Karzev'i Çin Süper Lig ekiplerinden Shenzhen Peng City FC'ye kiraladı.

        Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Shenzhen Peng City FC'nin "City Football Group" bünyesinde olduğuna dikkati çekildi.

        Karzev'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyurulan açıklamada futbolcuya yeni kulübünde başarı dilendi.

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