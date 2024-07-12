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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Rana Türkyılmaz bomontiada'da

        Rana Türkyılmaz bomontiada'da

        Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 19 Temmuz Cuma akşamı, rock müziğin genç ve başarılı sesi Rana Türkyılmaz ile devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 00:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:20
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        Rana Türkyılmaz bomontiada'da
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        Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisinde 19 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de, Türk rock müziğin parlayan genç vokallerinden Rana Türkyılmaz, Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde olacak. Başarılı vokal tekniği sayesinde ilk önce sosyal medyada paylaştığı cover şarkılar ile dikkat çeken Rana Türkyılmaz, "Alamet" albümünden sonra yayımladığı “Beni Anla” teklisi ile kendi şarkılarını müzikseverlerle paylaşmaya devam ediyor. Konser katılımı ücretsiz...

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        #bomontiada
        #Rana Türkyılmaz
        #konser
        #world akustik
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