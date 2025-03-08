Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde tur zora girdi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Rangers ile karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçta beklentilere karşılık veremeyen sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 skorla mağlup olarak, tur şansını zora soktu. Ibrox Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Avrupa Ligi Rangers- Fenerbahçe rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati...
Rangers- Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta rakibine mağlup olarak, tur şansını rövanş maçına bıraktı. Avrupa'da ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertlilerde hedef, Rangers engelini geçip çeyrek final biletini kapmak. Peki, Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda? İşte Rangers- Fenerbahçe rövanş maçının oynanacağı tarih...
SON 16 TURU İLK MAÇI
İstanbul'da oynanan maçta temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.
RANGERS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.