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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Rangers'ın yeni teknik direktörü Barry Ferguson - Futbol Haberleri

        Rangers'ın yeni teknik direktörü Barry Ferguson

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, Philippe Clement'ten boşalan teknik direktörlük görevine kulübün efsane ismi Barry Ferguson'un getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:51
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        Rangers'ın yeni hocası belli oldu!
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        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta teknik direktör değişikliği yaşandı. İskoç ekibinde Philippe Clement ile yollar ayrılırken, Belçikalı teknik adamın yerine Barry Ferguson getirildi.

        Rangers, İskoç teknik adamla sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

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