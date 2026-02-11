Canlı
        Rap sahnesine dönüş yapıyor

        Rap sahnesine dönüş yapıyor

        Cemo ve Set, yıllar sonra yollarının yeniden kesiştiği yeni teklileri 'Dermane' ile rap sahnesine dönüş yapıyor

        Giriş: 11.02.2026 - 08:54 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:54
        Rap sahnesine dönüş yapıyor
        Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak şarkı, uzun bir sessizliğin ardından gelen bilinçli bir var olma halini temsil ederken, gösterişten uzak, hesaplı ve net bir imaj yaratıyor.

        Uzun süre kendi kabuklarına çekilen, üretimlerini ve kendilerini gözlerden uzak yaşayan iki eski dost için 'Dermane', abartısız, filtresiz ve tavizsiz bir şekilde "Artık sahadayız" mesajı veriyor.

        'Dermane', çözüm üretmekten çok, yaşananı olduğu gibi görünür kılan bir şarkı olarak öne çıkıyor. Şarkı, ilk bölümünde karanlık ve bastırılmış bir atmosfer taşırken, ikinci bölümünde bu halin içinden çıkmaya çalışan bir farkındalığı yansıtıyor. Şarkı ilerledikçe duygu da yön değiştiriyor, kabulleniş kaçışın yerini alıyor. Şarkıya eşlik eden film tadındaki klip, ikilinin İzmir’deki yaşantılarından ilham alan doğal görüntülerle ilerliyor. Klipte yer alan uyanış sahneleri, karakterlerin kendi iç dünyalarından çıkıp hayata yeniden temas etmelerini simgeliyor.

        'Dermane', içinden geçenleri uzun süre saklamış ama artık saklanmak istemeyenlerin şarkısı olarak, Cemo ve Set’in yolculuğunda önemli bir eşik niteliği taşıyor. Hayatta kalmış olmanın sakin ama net bir ilanı olan 'Dermane', 13 Şubat’tan itibaren tüm dijital müzik platformlarında yayında

        #Dermane
