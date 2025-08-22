Ünlü rapçi Çakal ölümden döndü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'ndeki konserin ardından rap şarkıcısı Emirhan Çakal'ın havalı tüfekle yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Olay, Hayrabolu’da gerçekleştirilen 33. Ayçiçeği Festivali konser etkinliğinin ardından yaşandı. Rapçi Çakal, UFO benzeri bir platformda konser verdi.
Seyircilerin dikkatini çeken, UFO benzeri tasarıma sahip platformdan vinç yardımıyla inişi sırasında, ikametinin bahçesinden rastgele ateş açan F.D. isimli şahsın silahından çıkan 1 adet saçma, rapçi Çakal’ın sağ bacağının diz bölgesine isabet etti. Hastaneye kaldırılan Çakal, tedavisinin ardından taburcu edildi.
İhbar üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın faili olduğu belirlenen F.D.’yi 1 saat içinde yakaladı. F.D'nin ifadesinde kasıt olmadan ikametinin bahçesinden rastgele havalı tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Zanlının evinde bir havalı tüfek ile 67 saçma ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.