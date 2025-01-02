Rapçi Reckol tutuklandı
Sahne adı 'Reckol' ile tanınan rapçi Recep Eker, yılbaşı konseri için gittiği KKTC'de aracında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklandı
Kıbrıs’ta yılbaşı konseri vermek için adaya giden ünlü rapçi Reckol (Recep Eker), uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Kıbrıs polisinin yaptığı araç aramasında, Reckol’un aracında uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan Recep Eker, sorgusunda suçunu kabul ederek, son dört yıldır uyuşturucu kullandığını ve Türkiye'de doktor kontrolünde bazı ilaçlar kullandığını belirtti. Ancak bu açıklama suçlamalardan kurtulmasına yetmedi.
Kıbrıs polisi, Recep Eker'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu bulundurmak ve ilgili yasaları ihlal etmek suçlamalarıyla işlem yaptı.