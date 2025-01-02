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        Haberler Magazin Rapçi Reckol tutuklandı - Magazin haberleri

        Rapçi Reckol tutuklandı

        Sahne adı 'Reckol' ile tanınan rapçi Recep Eker, yılbaşı konseri için gittiği KKTC'de aracında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:46
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        Kıbrıs’ta yılbaşı konseri vermek için adaya giden ünlü rapçi Reckol (Recep Eker), uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Kıbrıs polisinin yaptığı araç aramasında, Reckol’un aracında uyuşturucu madde bulundu.

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        Gözaltına alınan Recep Eker, sorgusunda suçunu kabul ederek, son dört yıldır uyuşturucu kullandığını ve Türkiye'de doktor kontrolünde bazı ilaçlar kullandığını belirtti. Ancak bu açıklama suçlamalardan kurtulmasına yetmedi.

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        Kıbrıs polisi, Recep Eker'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu bulundurmak ve ilgili yasaları ihlal etmek suçlamalarıyla işlem yaptı.

        #reckol
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