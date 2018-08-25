Rapid Vienna - FC Wacker Innsbruck maçı rakamları

Rapid Vienna ve FC Wacker Innsbruck, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. 5 puanlı Rapid Vienna 7. sırada bulunuyor, FC Wacker Innsbruck 3 puana sahip ve 9. sırada. Rapid Vienna son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. FC Wacker Innsbruck, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 577 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rapid Vienna kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, FC Wacker Innsbruck sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Rapid Vienna son haftadaki FC Wacker Innsbruck müsabasında 2-0 kazandı.

FC Wacker Innsbruck ise Rapid Vienna maçında 2-0 yenildi.

Rapid Vienna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Rapid Vienna, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

FC Wacker Innsbruck, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. FC Wacker Innsbruck, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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