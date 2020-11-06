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2015 yılında yayınladığı 'Güzel Kadın' şarkısı ile hiç reklam yapmadan Youtube’da 40 milyon izlemeyi geçen Raviş grubunun yeni teklisi 'Seviyorum Desem' dinleyicilerle buluştu.

Şarkı, Youtube’da yayına girdikten 12 saat sonra trendlerde iki numarada yer aldı.

Grubun, "Güzel kadın" şarkısı da, Spotify Viral 50 listesinde 7. sıraya çıkmıştı.

Bu yıl yine DMS Müzik etiketiyle yayınlanan Raviş, 3 albümünün üçüncü şarkısı olan 'Seviyorum Desem'in klibine Özgür Balakar ve Yusuf Şenli de yer aldı.