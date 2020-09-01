Raviş'ten 'Çiçek Hatun'

2015 yılında Turgut Raviş tarafından kurulan ve yayınladığı "Güzel Kadın" ve "Raviş 2" isimli albümleriyle yer aldığı televizyon dizileri, magazin ve yarışma programları ile ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıp dijital platformlarda resmi raporlara göre 40 milyonu aşan dinlenme sayısına ulaşan Raviş grubu, yeni albümü "Raviş 3" ile karşınıza çıkıyor.
"Raviş 3" ismini verdikleri albümde vokal değişimi yaşayan grup, yeni vokali Utku Çılgın ve 7 şarkıdan oluşan albümlerinin ilk şarkısı "Çiçek Hatun" çalışması ile müzik yolculuğuna devam ediyor.
"ÇİÇEK HATUN" SÖZLERİ
Çiçek hatun, senin sesin
ruhuma değdiği o günden beri
geri kalan hiç bir ses bir daha
eskisi kadar güzel olmadı
Ve hiç kimse şu ömrüme
Senin kadar güzel iz bırakmadı
Hani o en sevdiğim şarkının
en güzel yerine
bağıra çağıra eşlik eder gibi
seviyorum seni
sen benim ömrümün en güzel şarkısı
Son nefesime kadar
duymak istiyorum seni
Ömürlüğüm, canım benim
Sen fotoğraflarıma girdiğin o günden beri
Mutluluk hiç bir zaman
kadrajlara sığmadı
Ve hiç kimse şu gözlerime
Senin kadar güzel bakmadı
Söz-Müzik : Turgut Raviş
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