Raviş'ten 'Çiçek Hatun'

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2015 yılında Turgut Raviş tarafından kurulan ve yayınladığı "Güzel Kadın" ve "Raviş 2" isimli albümleriyle yer aldığı televizyon dizileri, magazin ve yarışma programları ile ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıp dijital platformlarda resmi raporlara göre 40 milyonu aşan dinlenme sayısına ulaşan Raviş grubu, yeni albümü "Raviş 3" ile karşınıza çıkıyor.

"Raviş 3" ismini verdikleri albümde vokal değişimi yaşayan grup, yeni vokali Utku Çılgın ve 7 şarkıdan oluşan albümlerinin ilk şarkısı "Çiçek Hatun" çalışması ile müzik yolculuğuna devam ediyor.

"ÇİÇEK HATUN" SÖZLERİ

Çiçek hatun, senin sesin

ruhuma değdiği o günden beri

geri kalan hiç bir ses bir daha

eskisi kadar güzel olmadı

Ve hiç kimse şu ömrüme

Senin kadar güzel iz bırakmadı

Hani o en sevdiğim şarkının

en güzel yerine

bağıra çağıra eşlik eder gibi

seviyorum seni

sen benim ömrümün en güzel şarkısı

Son nefesime kadar

duymak istiyorum seni

Ömürlüğüm, canım benim

Sen fotoğraflarıma girdiğin o günden beri

Mutluluk hiç bir zaman

kadrajlara sığmadı

Ve hiç kimse şu gözlerime

Senin kadar güzel bakmadı

Söz-Müzik : Turgut Raviş