Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Rayo Vallecano: 3 - AEK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Rayo Vallecano: 3 - AEK: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano, evinde Yunan ekibi AEK'i 3-0 mağlup etti. Rayo Vallecano'ya yarı final yolunda avantajı getiren golleri Ilias Chakkour, Florian Lejeune ve Isaac Palazon Camacho (p) attı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Nisan Perşembe günü AEK'in ev sahipliğinde oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 22:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rayo Vallecano, yarı final kapısını araladı!

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile Yunan temsilcisi AEK, kozlarını paylaştı.

        Estadio de Vallecas'ta oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Rayo Vallecano, yarı finale yükselme yolunda büyük bir adım attı.

        Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 2'de Ilias Chakkour, 20'de Florian Lejeune ve 74. dakikada penaltıdan Isaac Palazon Camacho attı.

        İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Nisan Perşembe Günü AEK'in sahasında oynanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
