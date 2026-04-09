Rayo Vallecano: 3 - AEK: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano, evinde Yunan ekibi AEK'i 3-0 mağlup etti. Rayo Vallecano'ya yarı final yolunda avantajı getiren golleri Ilias Chakkour, Florian Lejeune ve Isaac Palazon Camacho (p) attı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Nisan Perşembe günü AEK'in ev sahipliğinde oynanacak.
Giriş: 09.04.2026 - 22:00
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile Yunan temsilcisi AEK, kozlarını paylaştı.
Estadio de Vallecas'ta oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Rayo Vallecano, yarı finale yükselme yolunda büyük bir adım attı.
Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 2'de Ilias Chakkour, 20'de Florian Lejeune ve 74. dakikada penaltıdan Isaac Palazon Camacho attı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Nisan Perşembe Günü AEK'in sahasında oynanacak.
