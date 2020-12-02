Takımı gibi o da zirvede

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Peki RB Leipzig Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

RB LEİPZİG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Istanbul Basaksehir: Gunok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Visca, Kahveci, Ozcan, Turuc, Chadli, Ba

RB Leipzig: Gulasci, Konate, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Haidara, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

AVRUPA KUPALARINDAKİ 18. MAÇA ÇIKIYOR

İstanbul ekibi, Leipzig mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 18. iç saha maçını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 17 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 17 maçta 17 gol atarken, kalesinde de 17 gol gördü.

SKRTEL'İN 100. MAÇ HEYECANI

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında forma giymesi durumunda kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıkacak.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.

Skrtel, Liverpool, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları ile 99 kez Avrupa kupalarında sahaya çıktı.

EN GOLCÜSÜ EDİN VİSCA

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 8 golüne ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

ALMAN EKİPLERİYLE 6. MAÇINDA

Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesinde, Alman ekipleriyle altıncı kez karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Alman takımlarıyla oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

İstanbul ekibi, 2017-2018 sezonunda bir başka Alman temsilcisi olan Hoffenheim ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden Medipol Başakşehir, sahasında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunda da Borussia Mönchengladbach ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti. Evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise rakibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

İstanbul ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile deplasmanda oynadığı ilk maçı ise 2-0 kaybetti.