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        Haberler Bilgi Spor Real Betis- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga maçları

        Real Betis- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya La Liga'da 16. hafta maçında Barcelona, Real Betis deplasmanına konuk oluyor. Lig'de 12 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Katalanlar, 37 puanla lider olarak yer alıyor. Öte yandan çıktığı 15 maçta 5'er galibiyet, beraberlik ve mağlübiyet alan Real Betis, ligde 20 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Real Betis- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:07
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        1

        Real Betis- Barcelona maçı için geri sayım sürüyor. La Liga'da çıktığı son 3 maçı kazanamayan Barça, son oynadığı Mallorca karşılaşmasını 5-1 yendi ve bu seriye son verdi. Bugün oynanacak Real Betis maçı öncesinde ise Barcelona'da Balde, Ter Stegen, Fati, Bernal, Christensen, Araujo gibi oyuncuların sakatlığı bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Real Betis- Barcelona maçı ne zaman?

        2

        REAL BETİS- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

        Mallorca- Barcelona maçı 7 Aralık Cumartesi (bugün) 18.00'de oynanacak.

        3

        REAL BETİS- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        4

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

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