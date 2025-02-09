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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 1 - Atletico Madrid: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 1 - Atletico Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid, 1-1 berabere kaldı. Madrid derbisinde kazanan çıkmadı. Atletico Madrid, 35. dakikada penaltıdan Julian Alvarez'in golüyle öne geçerken, Real Madrid ise 50. dakikada Kylian Mbappe'yle beraberliği yakaladı. Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 50'ye, Atletico Madrid ise 49'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 01:19 Güncelleme: 09.02.2025 - 01:19
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        Madrid derbisinde kazanan yok!
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        İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan Madrid derbisi 1-1 berabere bitti.

        Atletico Madrid, karşılaşmanın 34. dakikasında VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. Konuk ekipte penaltının başına geçen Julian Alvarez, 35. dakikada Atletico Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.

        Alvarez'in golüyle Atletico Madrid, Real Madrid deplasmanında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

        Real Madrid, soyunma odasından golle döndü. Ev sahibi ekipte Kylian Mbappe, 50. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

        Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

        Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

        MARCELO İÇİN ÖZEL TÖREN

        Öte yandan Real Madrid, karşılaşma öncesi eski futbolcusu Marcelo'ya veda etti. Geçtiğimiz günlerde futbola veda eden Brezilyalı yıldız için Santiago Bernabeu'da maç öncesi tören düzenlendi.

        Bu sonucun ardından Real Madrid 50, Atletico Madrid 49 puana yükseldi.

        Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

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