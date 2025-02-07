Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid-Atletico madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid- Atletico Madrid muhtemel 11

        Real Madrid-Atletico madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Real Madrid-Atletico Madrid maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. La Liga'da 23. hafta maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid'i konuk edecek. Kritik maç öncesinde gözler milli yıldız Arda Güler'e çevrildi. Peki Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        La Liga'da 23. hafta maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid'i ağırlıyor. Real Madrid için maç kadrosu belli olurken gözler genç yıldızımız Arda Güler'e çevrildi. Lider Real Madrid'in 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan Atletico Madrid ise liderlik için mücadele edecek. Dev maçı tecrübeli İspanyol hakem C. Soto yönetecek. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Real Madrid-Atletico Madrid karşılaşmasına ilişkin detaylar…

        2

        REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid- Atletico Madrid maçı 8 Şubat Cumartesi (yarın) 23.00'te oynanacak.

        3

        REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Barnebeu'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Milli oyuncumuz Arda Güler, Leganes ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında ilk 11'de şans bulmuştu. Atletico Madrid ile oynanacak maçta ise yedeklerde olması beklenirken, Ancelotti'nin sonradan oyuna dahil etmesi öngörülüyor.

        5

        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Real Madrid ile Atletico Madrid toplamda 233 maça çıktı. Karşılaşmaların 118'i eflatun beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlanırken 59 müsabakadan Atletico Madrid galip ayrıldı. Aralarında oynanan 56 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

        6

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Garcia, Ceballos, Valverde, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

        7

        ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

        Oblak, Aspilicueta, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Koke, Lino, Griezmann, Alvarez

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor