Arda Güler ameliyat oldu Real Madrid, dizinden sakatlık yaşayan Arda Güler'in ameliyat olduğunu açıkladı. Milli futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon euroya İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat masasına yattı.

Eflatun-beyazlılar, 18 yaşındaki milli futbolcumuzun başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak."

Arda Güler'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bilindiği üzere Arda, takımının ABD kampında menisküs sakatlığı yaşamış ve kampı yarıda bırakıp Madrid'e tedavi olmak için erken dönmüştü. Yapılan tetkikler sonrası Madrid sağlık ekibi, genç yıldız için ameliyat kararı vermişti.