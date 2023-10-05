Real Madrid'de Arda Güler müjdesi!
Real Madrid kariyerine şanssız başlayan ve önce dizinden, ardından da sol arka adalesinden sakatlanan Arda Güler'den bu kez sevindirici haber geldi.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine şanssız başlarken, eflatun-beyazlılarda biri sezon başında olmak üzere iki kez sakatlık yaşamıştı.
Sezon öncesi kamp döneminde yaşadığı diz sakatlığı sonrası ameliyat olan 18 yaşındaki milli futbolcu, tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı.
Teknik direktör Carlo Ancelotti, 26 Eylül'de gerçekleştirilen antrenman öncesi Arda Güler'le ilgili olarak, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.
Arda, İtalyan hocanın açıklamasından dakikalar sonra antrenmanda sol arka adalesinden yeniden sakatlanmıştı.
BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Yaklaşık 10 gün süren tedavi sürecinin ardından Arda Güler'den sevindirici haber geldi.
İspanyol ekibinde sakatlığını atlatan milli futbolcu, Real Madrid'in bugün yaptığı idmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı.