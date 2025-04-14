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        Haberler Spor Futbol Real Madrid'de tarihi transfer hazırlığı: Vinicius - Haaland! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de tarihi transfer hazırlığı: Vinicius - Haaland!

        Real Madrid, Vinicius Junior takımdan ayrılması durumunda önceliği Erling Haaland transferine verecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:19
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        Real Madrid'de tarihi transfer hazırlığı!
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        Real Madrid, yaz transfer döneminde önemli bir transfer gerçekleştirebilir.

        Sky'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler, Vinicius Junior ile ilgileniyor. Suudi Arabistan ekiplerinin Vinicius Junior transferinin hayalini kurdukları ve Real Madrid'de birçok yöneticinin Brezilyalı yıldızın ayrılık ihtimalinin farkında olduğu kaydedildi.

        Vinicius Junior'un Suudi Arabistan'a transferi halinde hem bonservis hem de yıllık ücret konusunda tarihin en pahalı transferlerinden birinin gerçekleşebileceği öne sürüldü.

        VINI GİDERSE HAALAND

        Real Madrid de Vinicius Junior'un ayrılık ihtimaline karşılık planını hazırladı. İspanyol devi, Vinicius Junior'un ayrılması halinde Brezilyalı yıldızın yerini Manchester City'den Erling Haaland ile doldurmak istiyor. Real Madrid'in, Vinicius'un olası ayrılığının ardından Erling Haaland transferine öncelik vereceği yazıldı.

        MBAPPE YENİDEN KANADA

        Real Madrid, uzun süredir orijinal bir 9 numara ile oynamıyor. İspanyol devinde yaz transfer döneminde kadroya katılan Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain döneminde hücum hattının kanatlarında forma giymesine rağmen Real Madrid'de en uçta görev yapmaya başlamış ve bu pozisyona adaptasyonu zaman almıştı.

        Real Madrid'de olası Vinicius - Haaland senaryosunun gerçekleşmesi durumunda Mbappe'nin yeniden hücum hattında kanada geçmesi bekleniyor.

        Real Madrid'de bu sezon 44 maçta süre bulan 24 yaşındaki Vinicius Junior, 19 gol attı ve 14 asist yaptı.

        Manchester City'de bu sezon 40 maçta süre bulan 24 yaşındaki Erling Haaland ise 30 gol attı ve 4 asist yaptı.

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