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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'e kötü haber - Futbol Haberleri

        Real Madrid'e kötü haber

        Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior, Leganes maçında geçirdiği sakatlığın ardından 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 14:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:35
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        Real Madrid'e kötü haber!
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        İspanyol devi Real Madrid'e Brezilyalı yıldızından kötü haber geldi.

        Vinicius Junior, Leganes maçında yaşadığı sakatlığın ardından 3 hafta formasından uzak kalacak.

        Vinicius'un; Liverpool ( Şampiyonlar Ligi), Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta (Şampiyonlar Ligi) ve Rayo Vallecano maçlarını kaçırması bekleniyor.

        24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid forması altında çıktığı 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

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