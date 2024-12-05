Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 14. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'da ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe basket takımı, Real Madrid karşısında galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Zorlu mücadelenin oynanmasına sayılı saatler kala, "Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı gündemi meşgul etmeye başladı. İşte THY EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe Beko basket maçı tarihi ve saati...
Real Madrid - Fenerbahçe Beko basket maçı için geri sayım başladı. THY EuroLeague'de Baskonia karşısında 4'üncü yenilgisini alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de zirve mücadelesi veriyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda? İşte THY EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe Beko maç saati...
REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague 14. haftasında oynanacak Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.
REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid Fenerbahçe Beko basket maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.