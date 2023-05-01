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Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

THY Euroleague'de Real Madrid - Partizan serisinin 2. maçında büyük bir kavga çıktı. İki takım oyuncuları ve benchleri arasında yaşanan olaylarda birçok basketbolcuya ceza çıkarken, Sırbistan'daki 3. maç öncesi Real Madrid'in de güvenlikle ilgili talepleri ortaya çıktı. İşte Real Madrid'in Belgrad’da istediği özel güvenlik talepleri...

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  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

    Turkish Airlines EuroLeague playoffları 3. maçında Real Madrid, Partizan deplasmanında oynayacağı maç için Belgrad’a gidiyor.
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

    Madrid’deki 2. maçın sonunda yaşanan büyük kavganın ardından İspanyol temsilcisi, gerilimin daha da artmasını önlemek için bazı şartlar ve özel güvenlik önlemleri talep etti.
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

    İsrail basınından Walla Sport’ta yer alan habere göre Real Madrid, pazartesi günü Sırbistan’a vardıktan sonra otelde geçecek 24 saat boyunca güvenliğin arttırılmasını, Stark Arena’ya antrenmanlara giderken polisin eşlik etmesini, maç esnasında da bençe yakın güvenliklerin bulunmasını talep etti.
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

    Real’in tüm talepleri şu şekilde:

    Havaalanındaki iniş yerinden bir araç kafileyi direkt olarak alacak, böylece havaalanının içine girilmeyecek ve toplumla bir kontak kurulmayacak.

    Takımın hareketleri sırasında polis yakın bir takipte bulunacak: havaalanından otele, otelden salona, salondan otele, hem antrenmanlar hem maçlar için, hem otelden havaalanına vs.

    Günün her saati otelin etrafında güvenlik olacak.

    Takımın güvenliği salonun içindeyken arttırılacak, özellikle maç sırasında bençin yakınları korunacak.

    Aynı haberde bütün bu taleplerin Partizan ve Belgrad yetkilileri tarafından onaylandığı da belirtildi.
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

    NELER YAŞANDI?

    İspanyol devi Real Madrid ile Sırbistan ekibi Partizan arasında oynanan THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında bitime 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Sergio Llull, Partizan'ın oyun kurucusu Kevin Punter'a oldukça sert bir faul yaptı.
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

    Söz konusu faulün ardından iki oyuncu itişmeye başladı ve iki takımın oyuncuları saniyeler içinde birbirine girdi.

    Real Madridli Yabusele, Partizanlı Dante Exum'u adeta yere vururken, Partizanlı Mathias Lessort da Real Madridli Dzanan Musa'yı yere düşürdü.
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

    Yaklaşık 45 saniye süren kavga sonrasında mücadele bitirilirken iki takım oyuncuları ve teknik heyetlerine adeta ceza yağdırıldı.
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

    THY EuroLeague Yönetimi, Guerschon Yabusele'ye 5, Kevin Punter'a 2, Gabriel Deck'e 1, Mathias Lessort'a 1 maç men cezası verdi.
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

    Kurul ayrıca, her iki takıma da 50 bin euro'luk para cezası verildiğini duyurdu.
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!
  • Real Madrid'in Belgrad'da istediği özel güvenlik talepleri!

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