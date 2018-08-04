Real Madrid - Juventus sahaya çıkıyor

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon heyecanı devam ediyor. Real Madrid, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Juventus takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:05. Real Madrid, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Juventus son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 418. İddaa'da Real Madrid kazanır 1.90, berabere biter 3.20, Juventus kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Real Madrid önceki hafta Juventus mücadelesinde 1-3 yenildi.

Juventus ise Real Madrid karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Juventus, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Juventus, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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