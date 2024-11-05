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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Milan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Milan ile karşı karşıya gelecek. İspanyol devi, ev sahibi avantajını kullanarak rakibine üstünlük kurmak istiyor. İtalyan devi ise zorlu İspanya deplasmanından puan veya puanlarla dönme hesapları yapıyor. Carlo Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak konusu. Peki, Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte, Real Madrid - Milan maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:59
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        UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında Real Madrid, İtalya’nın köklü futbol kulüplerinden Milan’ı konuk edecek. Borussia Dortmund karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atan eflatun-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında ilk 8 hedefine emin adımlarla gitmeyi hedefliyor. İtalyan devi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Carlo Ancelotti’nin milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11’de mi? İşte, Real Madrid - Milan maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

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        REAL MADRİD MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta mücadelesinde Real Madrid, İtalya temsilcisi Milan’ı konuk ediyor.

        Real Madrid - Milan maçı, 5 Kasım Salı günü oynanacak ve saat 23:00’te başlayacak.

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        REAL MADRİD MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Real Madrid - Milan maçı, tabii Spor 1 ekranından canlı yayınlanacak.

        Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği karşılaşma, Santiago Bernabeu'da oynanacak.

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        REAL MADRİD MİLAN MAÇI CANLI İZLE

        TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr

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        MİLAN MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Arda Güler bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 3 karşılaşmada 39 dakika sahada kaldı. La Liga’da ise 9 karşılaşmada 251 dakika sahada kalan oyuncu gol ve asist katkısı veremedi.

        Milli yıldızın karşılaşmaya yedekler arasında başlaması bekleniyor.

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        REAL MADRİD'İN KAMP KADROSU

        Kaleciler: Lunin, Fran González, Mestre.

        Defans: Militão, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy.

        Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos.

        Hücum hattı: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim.

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        REAL MADRİD ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ İSTİYOR

        Ancelotti yönetimindeki Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne Stuttgart galibiyetiyle başlarken Lille deplasmanından ise puansız döndü. Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund karşısında iki farkla geriye düşen eflatun-beyazlılar, mücadeleyi 5-2 kazanmayı başardı. Real Madrid, Milan mücadelesini sorunsuz geçerek üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

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        MİLAN BEKLENTİLERDEN UZAK KALDI

        Yeni sezona hem ligde hem de Avrupa’da istediği gibi başlangıç yapamayan Paulo Fonseca’nın öğrencileri ligde 7. basamakta yer alıyor.

        Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçında Liverpool’a 3-1 mağlup olan İtalyan ekibi, Leverkusen deplasmanından ise 1-0’lık mağlubiyetle dönmüştü. Devler Ligi’nde ilk galibiyetini Club Brugge karşısında alan Milan, Real Madrid deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

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