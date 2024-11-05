UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında Real Madrid, İtalya’nın köklü futbol kulüplerinden Milan’ı konuk edecek. Borussia Dortmund karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atan eflatun-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında ilk 8 hedefine emin adımlarla gitmeyi hedefliyor. İtalyan devi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Carlo Ancelotti’nin milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11’de mi? İşte, Real Madrid - Milan maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…