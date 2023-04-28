Söz konusu faulün ardından iki oyuncu itişmeye başladı ve iki takımın oyuncuları saniyeler içinde birbirine girdi.



Real Madridli Yabusele, Partizanlı Dante Exum'u adeta yere vururken, Partizanlı Mathias Lessort da Real Madridli Dzanan Musa'yı yere düşürdü.



Yaklaşık 45 saniye süren kavga sonrasında mücadele bitirilirken iki takım oyuncuları ve teknik heyetlerine adeta ceza yağdırıldı.