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Real Madrid Partizan maçında ne oldu, neden kavga çıktı ve cezalar açıklandı mı?

Hafta başında başlayan THY Euroleague play-offlarında heyecan tüm hızıyla devam ederken Real Madrid Partizan serisinin 2. maçında büyük bir kavga çıktı. İki takım oyuncuları ve benchleri arasında yaşanan olayın ayrıntılarını ve verilen cezalara ilişkin bilgileri bir araya getirdik!

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  • Real Madrid Partizan maçında ne oldu, neden kavga çıktı ve cezalar açıklandı mı?

    Spor dünyası Real Madrid Partizan basketbol maçındaki kavgayı konuşuyor. THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçının son anlarında yaşanan kavganın neden yaşandığı ve olay sonrası oyuncular ile teknik sorumlulara verilen cezalara dair ayrıntıları derledik!
  • Real Madrid Partizan maçında ne oldu, neden kavga çıktı ve cezalar açıklandı mı?

    REAL MADRID PARTIZAN MAÇINDA NEDEN KAVGA ÇIKTI?

    İspanyol devi Real Madrid ile güçlü Sırbistan ekibi Partizan arasında oynanan THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında bitime 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Sergio Llull, Partizan'ın oyun kurucusu Kevin Punter'a oldukça sert bir faul yaptı.
  • Real Madrid Partizan maçında ne oldu, neden kavga çıktı ve cezalar açıklandı mı?

    Söz konusu faulün ardından iki oyuncu itişmeye başladı ve iki takımın oyuncuları saniyeler içinde birbirine girdi.

    Real Madridli Yabusele, Partizanlı Dante Exum'u adeta yere vururken, Partizanlı Mathias Lessort da Real Madridli Dzanan Musa'yı yere düşürdü.

    Yaklaşık 45 saniye süren kavga sonrasında mücadele bitirilirken iki takım oyuncuları ve teknik heyetlerine adeta ceza yağdırıldı.
  • Real Madrid Partizan maçında ne oldu, neden kavga çıktı ve cezalar açıklandı mı?

    REAL MADRID PARTIZAN MAÇINDAKİ KAVGANIN CEZALARI AÇIKLANDI MI?

    İki takımın oyuncularına verilen cezalar belli oldu ancak serinin ve sezonun geri kalanına ilişkin cezalar henüz açıklanmadı. İşte, söz konusu maça dair verilen cezalar;

    Guerschon Yabusele - Diskalifiye

    Dante Exum - Diskalifiye

    Kevin Punter - Sportmenlik dışı faul, diskalifiye

    Sergio Llull - Sportmenlik dışı faul

    Mario Hezonja - Diskalifiye

    Dzanan Musa - Diskalifiye

    Gabriel Deck - Diskalifiye

    James Nunnally - Diskalifiye

    Mathias Lessort - Diskalifiye

    Nigel Williams-Goss - Diskalifiye, kavga

    Anthony Randolph - Diskalifiye, kavga

    Rudy Fernandez - Diskalifiye, kavga 
  • Real Madrid Partizan maçında ne oldu, neden kavga çıktı ve cezalar açıklandı mı?

    Alberto Abalde - Diskalifiye, kavga

    Adam Hanga - Diskalifiye, kavga

    Sergio Rodriguez - Diskalifiye, kavga

    Tristan Vukcevic - Diskalifiye, kavga

    Aleksa Avramovic - Diskalifiye, kavga

    Alen Smailagic - Diskalifiye, kavga

    Ioannis Papapetrou - Diskalifiye, kavga

    Uros Trifunovic - Diskalifiye, kavga

    Danilo Andjusic - Diskalifiye, kavga

    Yam Madar - Diskalifiye, kavga

    Real Madrid benchi - Teknik faul, bench kavgası

     

    Partizan benchi - Teknik faul, bench kavgası

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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