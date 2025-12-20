Real Madrid - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Madrid ekibi Sevilla karşısında hata yapmak istemiyor. İki takım bugüne kadar 174 kez karşılaşırken Real Madrid 96 kez kazanırken, Sevilla ise 48 galibiyet elde etti. 30 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Peki, "Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Real Madrid - Sevilla maçının saati...
Real Madrid - Sevilla maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Real Madrid haftaya 39 puanla 2. sırada girerken, Sevilla 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Zorlu mücadelede gözler milli yıldızımız Arda Güler'de olacak Peki, "Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...
REAL MADRİD-SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Real Madrid-Sevilla maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'te oynanacak.
REAL MADRİD-SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabéu’da oynanacak mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?
Arda Güler Sevilla karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia, Rodrygo, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Mbappe, Vinicius Junior.
Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Cardoso, Gudelj, Lopez, Joaquin, Agoume, Sow, Mendy, Peque, Sanchez.