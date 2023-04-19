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Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'yi deplasmanda da aynı skorla deviren Real Madrid ile 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Milan yarı finale yükseldi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında İngiliz takımı Chelsea, çeyrek final rövanş mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı.
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    Stamford Bridge'de oynanan maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi. Konuk Real Madrid, Rodrygo'nun 58. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    80. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Rodrygo, farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Kalan sürede başka gol olmadı ve Real Madrid rövanştan da 2-0 galip ayrıldı.
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    Evindeki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan eflatun-beyazlılar, Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi.
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    Dev turnuvanın son şampiyonu Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi, Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) eşleşmesinde turu geçen takım olacak. Bu eşleşmede ilk maçı, Manchester City sahasında 3-0 kazandı.
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    MILAN DA YARI FİNALDE

    Diğer eşleşmede ilk maçı 1-0 kaybeden Napoli sahasında Milan ile karşı karşıya geldi. Rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalan Milan yarı finale adını yazdırdı. 
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    Mücadelenin 22. dakikasında konuk ekipten Olivier Giroud penaltı atışını gole çeviremedi. Giroud 43. dakikada ise takımını öne geçiren golü kaydetti. 
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    Ev sahibi takımdan Kvaratskhelia ise 82. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Maignan'ı geçemedi. 
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    Victor Osimhen uzatma dakikalarında Napoli'ye beraberliği getirse de yetmedi ve mücadele 1-1 sona erdi. 
  • Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

    İlk maçı 1-0 kazanan Milan yarı finale yükselirken Napoli, Devler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. 

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