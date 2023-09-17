2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir?
Eylül ayının gelişiyle birlikte Rebiülevvel ayı tarihi ve ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel "evvelki bahar" anlamına gelmektedir. Rebiülevvel ayı İslam peygamberi Hz. Muhammed bu ayda dünyaya geldiği için ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Peki, "2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir, neler yapılır?" İşte detaylar...
Rebiülevvel ayı tarihi ve ibadetleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak edilmektedir. Peki, "2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir, neler yapılır?" İşte Rebiülevvel ayı ibadetleri...
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
Rebiülevvel ayı 16 Eylül Cumartesi günü başlayıp, 15 Ekim Pazar günü sona erecek.
Ayrıca Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Buna göre bu sene Mevlid Kandili de 26 Eylül tarihine denk geliyor.
REBİÜLEVVEL AYI HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler
İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.
Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler
İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.