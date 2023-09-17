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Rebiülevvel ayı tarihi ve ibadetleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak edilmektedir. Peki, "2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir, neler yapılır?" İşte Rebiülevvel ayı ibadetleri...