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Recep ayında oruç tutulur mu? Recep Ayı ne zaman bitecek? İşte Recep ayında yapılacak ibadetler!

İslam alemi için mübarek kabul edilen üç aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar sonunda Müslümanlar için çok önemli olan Ramazan Bayramı kutlanacak. Recep Ayı 13 Şubat Cumartesi gecesi başladı. İslam dünyasında Recep ayında oruç tutulup tutulmadığı araştırılıyor. Recep ayında oruç tutulur mu? Recep Ayı ne zaman bitecek? İşte Recep ayında yapılacak ibadetler!

Recep ayında oruç tutulur mu? Recep Ayı ne zaman bitecek? İşte Recep ayında yapılacak ibadetler!

İslam dünyasının gündeminde Recep ayında yapılacak ibadetler ve Recep ayının faziletleri var. Müslümanların Ramazan ayında oruç tuttuğunu herkes bilir anca oruç tutulan tek ay Ramazan ayı değildir. İslamiyet'te üç aylarda ve kandillerde de oruç tutulabilir. Peki, Recep ayında oruç tutulur mu? Recep Ayı ne zaman bitecek? İşte Recep ayında yapılacak ibadetler!

RECEP AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Recep ayında oruç tutulmasına dair bir farz hükmü yoktur ancak oruç tutmak isteyen Müslümanlar Recep ayında da Şaban ayında da dilediği kadar nafile orucu tutabilir. Recep ayı 13 Mart gecesi sona erecek.

RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an

Daha sonra 100 kez;

Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum

TEVBELERİN KABUL EDİLDİĞİ GECE

Cenâb-ı Hak, ölüm gelip çatmadan evvel tevbe edenleri, kapısından eli boş çevirmeyeceğini, Peygamber Efendimizin lisânından, şu hadîs-i kudsî ile bizlere haber veriyor:

“Kim bir hayır işlerse, ona bunun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.” (Müslim, Zikir, 22)

Tevbe etmenin genel olarak belli bir vakti olmamakla birlikte, mübarek gün ve gecelerde, seher vakitlerinde ve namaz arkalarında yapılan tevbelerin kabul edilme umudu, diğer vakitlere göre daha yüksektir.

Hem mübarek üç ayların ilki, hem de dört haram aydan (Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem) bir tanesi olan Receb-i Şerîf ise, tevbe ve istiğfar ayıdır. Çünkü bu aylarda dil ve gönüller temizlenerek Ramazan-ı Şerîf’in bereket ve feyizlerine hazırlanır.

“Receb ayında istiğfarı çoğaltın!” buyuran Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz, Receb’in hilali gözüktüğünde ashâbına şöyle seslenirdi:

“Tevbe ayının hilâli gözüktü; Allah Teâlâ’ya bu ayda ilticâ eden, bu ayda O’ndan af isteyenlere müjdeler olsun.”

Şöyle buyrulur: Receb ayının her saatinde Cehennem’den azatlılar vardır. Bu ayda çokça tevbe ve istiğfarla meşgul olunmak sûretiyle, kişinin o saatlerden birine denk gelmesi ve Cehennem’den âzad olunması umulur.

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