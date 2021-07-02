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Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Recep İvedik 2 nerede çekildi?

Recep İvedik 2 film, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Recep ve babaannesinin maceralarını konu alan Recep İvedik 2 filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Recep İvedik 2 nerede çekildi?

Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 2 filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

Recep İvedik
Gülşen Özbakan
Efe Babacan
Çağrı Büyüksayar
Asiye Dinçsoy
Zeynep Çamcı
Aysan Sümercan
Müjde Uzman

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 2 filminin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır.

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