Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Recep İvedik filmi araştırılıyor. İzlenme rekorları kıran filmler denince ilk akla gelen filmlerden biri olan Recep İvedik'in senaryosu Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Ayşe Germen, Raif İnan tarafından kaleme alındı. Peki, Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu ne?

RECEP İVEDİK KONUSU NE?

Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür. Ona kendini beğendirmeye çalışır. Ancak Sibel, onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI KİM?



Diğer oyuncular



Mehmet Yumurtacı

Mehmet Güler

Merve Mutlu

Murat Akdağ

Uğur Dede

Volkan Can

Cenk Turanlı

Okan Özden

Onur Özyavaş