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Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu ne?

Komedyen Şahan Gökbakar'ın fenomen tiplemesi Recep İvedik'in sinemaya girdiği ilk film olan Recep İvedik filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Recep İvedik filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Vizyona girdiği andn itibaren çok izlene filmler listelerine giren Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu ne?

Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu ne?

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Recep İvedik filmi araştırılıyor. İzlenme rekorları kıran filmler denince ilk akla gelen filmlerden biri olan Recep İvedik'in senaryosu Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Ayşe Germen, Raif İnan tarafından kaleme alındı. Peki, Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu ne?

RECEP İVEDİK KONUSU NE?

Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür. Ona kendini beğendirmeye çalışır. Ancak Sibel, onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI KİM?

OyuncuRolNotlar
Şahan GökbakarRecep İvedik
Togan GökbakarDJ
Fatma ToptaşSibel
Hakan BilginErimOtel Müdürü
Lemi FilozofFazılBellboy
Tuluğ ÇizgenSibel’in Annesi
Asiye DinçsoySpa Görevlisi
Nedim Doğan
Zeynep Aydemir
Serkan Altuniğne
Ertunç Şenkay
Murat Volkan Cal
Gamze İnci
Hakan Akın
Kaan Önal
Vural BulduMuhsin BaşaranOtel Sahibi
Burcu Sütun
İsmail Hakkı
Kaya Gürel
Serkan Güler
Sevgi Berna Biber
Batuhan Ergün
Ferhat Uçar
Gözde Demirbilek


Diğer oyuncular


Mehmet Yumurtacı

Mehmet Güler

Merve Mutlu

Murat Akdağ

Uğur Dede

Volkan Can

Cenk Turanlı

Okan Özden

Onur Özyavaş

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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