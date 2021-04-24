Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Recep İvedik filmi araştırılıyor. İzlenme rekorları kıran filmler denince ilk akla gelen filmlerden biri olan Recep İvedik'in senaryosu Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Ayşe Germen, Raif İnan tarafından kaleme alındı. Peki, Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu ne?
RECEP İVEDİK KONUSU NE?
Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür. Ona kendini beğendirmeye çalışır. Ancak Sibel, onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.
RECEP İVEDİK OYUNCULARI KİM?
|Oyuncu
|Rol
|Notlar
|Şahan Gökbakar
|Recep İvedik
|Togan Gökbakar
|DJ
|Fatma Toptaş
|Sibel
|Hakan Bilgin
|Erim
|Otel Müdürü
|Lemi Filozof
|Fazıl
|Bellboy
|Tuluğ Çizgen
|Sibel’in Annesi
|Asiye Dinçsoy
|Spa Görevlisi
|Nedim Doğan
|Zeynep Aydemir
|Serkan Altuniğne
|Ertunç Şenkay
|Murat Volkan Cal
|Gamze İnci
|Hakan Akın
|Kaan Önal
|Vural Buldu
|Muhsin Başaran
|Otel Sahibi
|Burcu Sütun
|İsmail Hakkı
|Kaya Gürel
|Serkan Güler
|Sevgi Berna Biber
|Batuhan Ergün
|Ferhat Uçar
|Gözde Demirbilek
Diğer oyuncular
Mehmet Yumurtacı
Mehmet Güler
Merve Mutlu
Murat Akdağ
Uğur Dede
Volkan Can
Cenk Turanlı
Okan Özden
Onur Özyavaş
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