Recep Tayyip Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatı ve biyografisi

Sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir dava adamı ve reformist olarak tanımlanan Erdoğan'ın yaşamı, Türkiye'nin geçirdiği büyük dönüşümlerle paralel bir seyir izler. Peki, girdiği her seçimi kazanma başarısı gösteren, "Muhtar bile olamaz" manşetlerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanan bu zorlu yolculuğun mimarı olan liderin geçmişinde neler var? İşte detaylar...

Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi serüveni, aslında Türkiye'nin demokrasi ve değişim sancılarının da bir aynasıdır. Milli Selamet Partisi'nin gençlik kollarında başlayan heyecan, Refah Partisi ile yerel yönetimlerde bir efsaneye dönüşmüş, ardından kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile ülke yönetiminde kesintisiz bir iktidar dönemini başlatmıştır. 2003 yılından itibaren Başbakanlık, 2014 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı görevlerini yürüten Erdoğan, Türkiye'nin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişine de liderlik etmiştir. Onun hayatını incelemek, bir bakıma modern Türkiye'nin yakın siyasi tarihini okumak demektir.

REKLAM RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR? Türk siyasetinin zirvesindeki isim olan Recep Tayyip Erdoğan kimdir sorusuna verilecek cevap, İstanbul'un mütevazı bir semtinden çıkan bir başarı öyküsüdür. 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen Rize'nin Güneysu ilçesindendir. Babası sahil güvenlikte kaptanlık yapan Ahmet Erdoğan, annesi ise Tenzile Erdoğan'dır. Denizci bir babanın oğlu olarak disiplinli bir çocukluk geçiren Erdoğan, ilköğrenimini 1965 yılında Kasımpaşa Piyalepaşa İlkokulu'nda tamamlamıştır. Ardından, o dönemin şartlarında hem dini hem de fenni ilimlerin bir arada verildiği İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne kaydolmuş ve 1973 yılında buradan mezun olmuştur. Eğitim hayatındaki azmi, lise yıllarında fark dersleri vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma almasıyla kendini göstermiştir. Gençlik yıllarında sadece dersleriyle değil, sosyal ve sportif faaliyetlerle de yakından ilgilenmiştir. Futbola olan tutkusu, onu amatör liglerde başarılı bir kariyere taşımış, Camialtı, İETT ve Erokspor gibi takımlarda 16 yıl boyunca futbol oynamıştır. Sporcu kimliği, onun mücadeleci ruhunun ve takım çalışmasına olan inancının temellerini atmıştır. Yükseköğrenimini ise Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayarak 1981 yılında mezun olmuştur. Üniversite yıllarında tanıştığı Emine Erdoğan ile 4 Temmuz 1978 tarihinde evlenmiş ve bu evlilikten Ahmet Burak, Necmeddin Bilal, Esra ve Sümeyye isimlerinde dört çocuğu dünyaya gelmiştir. Siyasetin zorlu basamaklarını tırmanırken en büyük destekçisi her zaman ailesi olmuştur.

REKLAM SİYASİ YOLCULUĞU VE İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Siyasi hayatına 1976 yılında Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı ile adım atan Erdoğan, kısa sürede İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığına yükselmiştir. 1980 darbesiyle kesintiye uğrayan siyasi faaliyetlerine, 1983 yılında Refah Partisi'nin kurulmasıyla geri dönmüştür. Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı ve ardından İstanbul İl Başkanı olarak görev yaparken, partinin tabanla buluşmasını sağlayan yeni bir teşkilatlanma modeli geliştirmiş ve bu model, partinin 1994 yerel seçimlerinde büyük bir zafer kazanmasının anahtarı olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 27 Mart 1994 tarihi, hem Erdoğan'ın hem de İstanbul'un kaderinin değiştiği gündür. Belediye başkanlığı döneminde, kronikleşmiş su sorunu, çöp dağları ve hava kirliliği gibi devasa problemlerle boğuşan İstanbul'u, kısa sürede yaşanabilir bir metropole dönüştürmüştür. Istranca ve Melen projeleriyle şehre su getirmiş, doğalgaz kullanımını yaygınlaştırarak hava kirliliğini çözmüş ve çöp sorununu tarihe gömmüştür. Ancak 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezasına çarptırılması ve siyasi yasaklı hale gelmesi, kariyerinde bir duraklama dönemi gibi görünse de aslında daha büyük bir yükselişin habercisi olmuştur. Pınarhisar Cezaevi'nde kaldığı dört ay, onun yeni bir siyasi hareketin temellerini zihnen attığı bir tefekkür dönemi olmuştur.

REKLAM AK PARTİ DÖNEMİ VE BAŞBAKANLIK YILLARI Cezaevi sürecinin ardından "Erdemliler Hareketi"ni başlatan Erdoğan, 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurmuştur. "Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıkan parti, kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiği 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidara gelmiştir. Siyasi yasağı nedeniyle ilk etapta başbakan olamayan Erdoğan, yasal düzenlemelerin ardından 9 Mart 2003'te Siirt'te yenilenen seçimlerle meclise girmiş ve Başbakanlık görevini üstlenmiştir. Başbakanlık dönemi, Türkiye'de sessiz devrimlerin yaşandığı, ekonomik istikrarın sağlandığı, enflasyonun tek hanelere düştüğü ve Türk Lirası'ndan altı sıfırın atıldığı bir dönem olmuştur. Sağlık, eğitim, ulaşım ve enerji alanlarında yapılan dev yatırımlar, ülkenin çehresini değiştirmiştir. Demokratikleşme paketleri, Avrupa Birliği üyelik süreci ve dış politikadaki aktif rolü, Türkiye'nin uluslararası itibarını artırmıştır. 2007 ve 2011 seçimlerinden de oylarını artırarak çıkan Erdoğan, "Ustalık Dönemi" olarak adlandırdığı süreçte Türkiye'yi 2023 hedeflerine hazırlayan mega projelere imza atmıştır.