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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Recep Uçar: Oyuncularımla gurur duyuyorum - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: Oyuncularımla gurur duyuyorum

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Göztepe'yi mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 19:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:27
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        "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
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        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

        "OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Evimizde çok anlamlı ve bir galibiyet aldık. Evimizde oynadığımız son 4 maçımızı kazandığımız için mutluyuz. Evimizde özellikle kazanmamız gerekiyordu. Ona göre de hazırlanmıştık. Bugün itibarıyla aldığımız bu sonuçla da alttaki rakiplerimizle en azından puan farkını bugün itibarıyla korumayı başardık. Maçtan önce Göztepe takımıyla ilgili genel olarak fizik kalitesi çok yüksek oyuncuları tercih eden, geçiş oyunlarını çok iyi oynayan, ikili mücadeleleri kazanıp özellikle de kenar ortalar ve duran toplarıyla sonuç alan bir takımdı. Oyun kalitemiz bugün itibarıyla çok daha önemli. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün ortaya koydukları mücadele, taktiksel, sadakat, arzu, kazanma isteği kulübeden girenlerin coşkusu kulübedekilerin coşkusundan dolayı kutluyorum. Konya'ya, taraftarımıza armağan olsun. Göztepe maçını ne anlam ifade ettiğini bilen bir insanım. Onları mutlu ettiğimiz için de ayrıca mutluyum" şeklinde konuştu.

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